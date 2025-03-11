شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الاكتئاب الشديد.. أسبابه وعلاجه وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

الاكتئاب في حد ذاته هو مرض نفسي شائع، وفيه يعاني المريض من الكثير من العلامات التي تظهر في انخفاض الدافعية ولكن هناك حالة من أنواع الاكتئاب تسمى اضطراب الاكتئاب الشديد وتصنف على أنها أحد أهم الاضطرابات المزاجية الحادة.

اضطراب الاكتئاب الشديد

هناك الكثير من العلامات التي تميز الاضطراب الاكتئابي الشديد عن غيره ومن أنواع الاكتئاب الأخرى والتي تتميز بظهور سمات الاكتئاب والحزن الحاد والشديد وكراهية الذات الشديدة فضلاً عن فقدان الاهتمام التام بكل ما حوله فضلاً عن فقدان المتعة تمامًا في أي نشاط من الأنشطة مع انخفاض حاد في احترام الذات والشعور باليأس الحال فدرجاته شديدة وحادة حتى تؤثر على الأداء اليومي للإنسان.

من أعراضه أيضًا أن يعاني المصاب به من ضعف حاد في التركيز لأنها تصيب مناطق معينة في الدماغ فضلاً عن انخفاض الحالة المزاجية بشكل واضح وصريح مع فقدان الاهتمام بأي شيء يدور حوله مع فقدان الشهية والوزن الحادي، مع الانفعال الحاد ونوبات الغضب وتغيرات في أمراض النوم بشكل غريب، كذلك قد يعاني الشعور بالذنب وأفكار انتحارية والاضطراب والقلق الحاد وتباطؤ الأنشطة العقلية والبدنية.

علاج اضطراب الاكتئاب الشديد

علاج اضطراب الاكتئاب الشديد يبدأ من خلال البدء بالعرض على المختص نظرًا لأن هذا الاضطراب يعمل على إعاقة الفرد عن مزاولة حياته الاجتماعية وحياته اليومية والعملية:

العلاج النفسي مثل العلاج بالكلام والعلاج السلوكي المتخصص وفقًا لمختص يحدد طرق العلاج وطبيعة التعامل مع الشخصية الاكتئابية الحادة وطبيعة ودرجات علاجها.

مضادات الاكتئاب أحد أهم الأدوية المساعدة على الحد من الشعور بالاكتئاب والحزن الحاد وتعمل على إعادة امتصاص السيروتونين وتكون لها بعض الآثار الجانبية التي يتم التعامل معها من قبل الطبيب المختص فتساعد مضادات الاكتئاب على التغيير كيمياء الدماغ وتساهم فيه تحسين الحالة.

يحدد الطبيب طبيعة روتين يومي للمريض ونمط حياة ونمط تغذية جيد يساعد على علاج حالته ودخوله في أنشطة معينة تعزز من علاج هذا الاكتئاب الحاد.