الطقس غدا قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم مع امطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في نشرة الطقس الصباحية، ان تسيطر طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الجمعة ، حيث يتأثر ببعض التقلبات المحلية، ومن ثم يسيطر على المنطقة ولبنان بدءا من مساء يوم السبت منخفض جوي متمركز جنوب إيطاليا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا وعواصف رعدية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، واستقرارها على الجبال وفي الداخل مع أجواء باردة ليلا بخاصة في المناطق الداخلية ، حيث نحذر من تكون الملاح على المزروعات فجرا.

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ، مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات مترافقة بارتفاع في نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الى غائم مع احتمال امطار خفيفة محلية متفرقة.

السبت:

غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر، وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد، تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح تصل سرعتها الى 70كم/س، كما تتساقط الثلوج الخفيفة ليلا بدءا من ارتفاع 2000 متر .

الأحد:

غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال تساقط حبات البرد، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل الى 60 كم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين ونصف، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهارا وتتدنى ليلا، فتلامس ال 1800متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 11 درجة ، في الداخل من 2 الى 15 درجة