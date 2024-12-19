يسرائيل هيوم: أعداد الضباط المنسحبين من الجيش تعد مزعزعة في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة بإسرائيل

اشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" الى ان نحو 500 ضابط برتبة رائد تركوا الجيش الاسرائيلي بملء إرادتهم خلال النصف الأخير من العام الجاري، لافتة الى ان قيادة الجيش الإسرائيلي تفاجأت من حجم ظاهرة الانسحاب وتقديرات بأنها ستتسع بعد وقف إطلاق النار

وذكرت يسرائيل هيوم بان أعداد الضباط المنسحبين من الجيش تعد مزعزعة في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة بإسرائيل، موضحة بان أسباب كثيرة وراء انسحاب الضباط منها الضغط بسبب استمرار الحرب إضافة إلى مشكلات اقتصادية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية لفتت الى ان الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل بسبب الحرب المستمرة، وذكرت بان وزير الدفاع بسرائيل كاتس طلب فحص خطط الجيش لتجنيد اليهود المتشددين وما إذا كان يمكن تحقيق الأهداف.