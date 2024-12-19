جامعة حلوان تنظم مهرجان الرياضة للجميع لطلابها

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القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة النشاط الرياضي قسم الرياضة للجميع بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان، المهرجان الترويحي لطلاب " مهرجان الرياضة للجميع" ، وذلك في الالعاب التالية : مهارات كرة القدم - تنس الطاولة - شد الحبل - مصارعة الذراعين - نط الحبل - رمي السهام - الألعاب الشعبية (دومينو - شطرنج - طاولة ) طلبة وطالبات .

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد شارك في المهرجان طلاب الجامعة من الكليات المختلفة بإجمالي عدد 300 طالب، و 150 طالبة في الألعاب المختلفة وكان هناك تفاعل من جميع الطلاب أثناء تنفيذ جميع المسابقات وبعد الانتهاء من المسابقات تم توزيع الجوائز على الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى في الالعاب المختلفة ( طلبه - طالبات )، وأبدى الطلاب سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات مقدمين الشكر لقيادات الجامعة لاهتمامهم الواسع بالأنشطة الطلابية.

وتكمن أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، و غرس قيم العمل الجماعي والانتماء بين الطلاب.

ويأتي هذا المهرجان ضمن جهود الجامعة لتنمية مهارات الطلاب الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام.

تمت الفعالية تحت إشراف اللواء محمد أبو شقه أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وقام بتحكيم المهرجان الدكتور صابر عبد الغني، والكابتن محمد عوض، و الكابتن محمد الطناحي، والكابتن عمرو جلال، والكابتن مؤمن احمد، والكابتن احمد المالكي، والكابتن احمد ابراهيم، والكابتن احمد عبد الناصر، والكابتن بدر فريد، والكابتن سلفيا ثروت، والكابتن ابراهيم عطيه، والكابتن طارق العشري، والكابتن محمد رياض، والكابتن سيد دياب، والكابتن اشرف يوسف، والكابتن محمد هاشم.



جامعة حلوان تنظم مهرجان الرياضة للجميع لطلاب الجامعة



جامعة حلوان تنظم مهرجان الرياضة للجميع