شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مصر تواصل جهودها الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضاف الشهابي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر لم تتوانَ يومًا عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، فضلًا عن دورها البارز في التوسط لوقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وشدد الشهابي على أهمية استمرار هذا الدور المصري المحوري، الذي يعكس عمق التزام القاهرة بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، مؤكدًا أن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه دون إيجاد حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.