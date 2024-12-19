شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الخميس، 4274.25 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الخميس، 3918 جنيها للبيع، و3897.25 جنيه للشراء. سعر عيار 21 انخفض سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الخميس، إلى: 3740 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الخميس، 3205.75 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الخميس، 2493.25 جنيه للبيع، و2480 جنيها للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الخميس، إلى: 2137.25 جنيه للبيع، و2125.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29760 جنيها للشراء.