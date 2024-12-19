الشرطة الإسرائيلية والشاباك: اتهام شاب من الناصرة بنقل معلومات إلى حزب الله أثناء الحرب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن اعتقال شاب من مدينة الناصرة للاشتباه في قيامه بنقل معلومات إلى حزب الله خلال الحرب. ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "تم في إطار نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام "الشاباك" وقسم الأقليات في وحدة "يمار" في لواء الشمال في الشرطة، خلال شهر تشرين الثاني، اعتقال شاب (19 عاما)، من سكان الناصرة، وذلك للاشتباه بقيامه بنقل معلومات إلى عناصر حزب الله خلال الحرب".

وأضافت الشرطة أن "تحقيق الشاباك والشرطة كشف أن المشتبه به، تواصل مع منظمة حزب الله عدة مرات في السنوات الأخيرة، بل وطلب الانضمام للقتال في صفوفها، بالإضافة إلى أنه اتصل بشبكة المنار التابعة لحزب الله وطلب إرسال صور وفيديوهات مختلفة إليهم، وهذا أيضا أثناء الحرب، كما كشف التحقيق كذلك أنه خلال الحرب، قام المشتبه به بنقل معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ وحركة الطائرات ومواقع قوات الجيش إلى هذه المنظمات".

وصرحت الشرطة أنه "تم صباح اليوم، الخميس، تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد المشتبه به، من قبل نيابة الشمال، تنسب إليه التواصل مع عميل أجنبي".