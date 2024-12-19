عطية بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة: ليس لدينا خطة واضحة لاعادة الإعمار والحكومة تحاول جاهدة ان تقوم بعملها

اشار النائب سجيع عطية بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى أن "اجتماعنا اليوم يأتي بعد غياب طويل بسبب الحرب والاعتداء الاسرائيلي الغاصب لبحث السلبيات والدمار الكبير الذي حصل في البنى التحتية والأملاك الخاصة والأبنية في مناطق الجنوب وبيروت والبقاع وكل لبنان بشكل عام".

ولفت الى أن "جلستنا حضرها كل المعنيين، واتضح للأسف انه ليس لدينا خطة واضحة لاعادة الإعمار، لا من حيث الداتا التي ليست جاهزة حتى الان ولا من حيث المسح الميداني الفعلي لعدد الأبنية المهدمة او الايلة للسقوط"، مضيفا أن "اجتماعنا اليوم هو تنسيقي توضيحي، ولوضع منهجية علمية وفق الية واضحة تتضمن الشفافية وتحديد الوقت، اذ أن بعد المداخلات وجدنا شوائب، وهناك شركة واحدة استشارية وعدد المهندسين غير كاف"، لافتا الى ان "الحكومة تحاول جاهدة ان تقوم بعملها، ولكن الامر بحاجة إلى متابعة".