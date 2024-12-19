شكرا لقرائتكم خبر تتويج أبطال (سيف الملك) في أغلى أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد شوطا (سيف الملك) بمسابقة الملواح في ختام منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي نظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، تفاعلًا وتنافسًا كبيرًا.

وأكد الصقار برغش المنصوري، المتوج بسيف الملك في الشوط الأول لفئتي شاهين وحر، أن الصقر (SH13) حقق مفاجأة بتحقيق المركز الأول، فكانت كل ترشيحاته نحو الصقر (شامة) لفهد المنصوري، الذي جاء في المركز الثاني، وقال: الصقر (SH13) من الصقور القوية، ولكنه يتأثر بحركة الرياح عادة، ولكن اليوم ولله الحمد كان ثابتًا والأجواء كانت مناسبة بالنسبة له، فأظهر أفضل ما عنده وخطف المركز الأول بجدارة.

وقدم المنصوري شكره لنادي الصقور السعودي على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإخراج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 بهذه الصورة المميزة، مقدمًا التهنئة لجميع المتوجين في جميع الأشواط، مؤكدًا أن المنافسات تتطور وتكون أكثر قوة عامًا بعد عام.

فيما أبدى ناصر مقحم القحطاني، شقيق المتوج بسيف الملك في الشوط الثاني، سعادته الغامرة بالتتويج، وقال: "صقر أروقيت لشقيقي فيصل صقر قوي، وحقق المركز الأول بتوفيق الله سبحانه وتعالى"، مشيرًا إلى أن المنافسة كانت قوية في الشوط الذي جمع فئات متعددة ومميزة، مضيفًا: بصراحة كنت أعلم أن المنافسة ستكون قوية وشرسة في ظل وجود أسماء صقارين كبار وصقور قوية، ولكن أروقيت عودنا الحضور المميز في كثير من المناسبات"، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي لخدمة هذا الموروث.

يذكر أن (SH13) لبرغش المنصوري حقق المركز الأول في شوط سيف الملك (حر، شاهين) فرخ وقرناس، وجاء (شامة) لفهد المنصوري في المركز الثاني، فيما حل (ريف) لفيصل بن جمعة في المركز الثالث.

فيما خطف (أروقيت) لفيصل القحطاني بطولة الشوط الثاني لسيف الملك، الذي خصص لفئات (جير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، ومثلوث جير بيور)، فرخ وقرناس، فيما جاء (الصعب) لفهد النصار في المركز الثاني، و(B83) لبرغش المنصوري في المركز الثالث.

وكان (أروقيت) قد تأهل للمشاركة في سيف الملك بعد تحقيقه المركز الثاني في شوط كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير شاهين قرناس خلف (طرب) لياسر العتيبي صاحب المركز الأول، فيما تأهل (SH13) للمشاركة في سيف الملك بعد تحقيقه المركز الثالث لكأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين قرناس، خلف (شامة) لفهد المنصوري صاحب المركز الأول، و(FX) لبرغش المنصوري صاحب المركز الثاني.