هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي راض عن العملية الفلسطينية في جنين ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية

اشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى أن "الجيش الإسرائيلي راض عن العملية الفلسطينية في جنين ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية"، لافتة الى أن "لم تتم مناقشة إمكانية إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين إلى الضفة كجزء من صفقة غزة".

واوضحت أن "السجناء قد يتم ترحيلهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج"، كاشفة عن "مشاورات مع مسؤولين فلسطينيين لتسهيل الأنشطة في مخيم جنين".

واصافت ان "القيادة المركزية للجيش أوصت بتعزيز آليات السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها".

وتواصل أجهزة الأمن الفلسطينية منذ السبت الماضي عملية أمنية أطلقت عليها اسم "حماية وطن" في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، مستهدفة مسلحين ينتمون لكتيبة جنين، تقول إنهم "خارجون عن القانون".

وتندلع في المخيم اشتباكات متقطعة أسفرت، السبت، عن مقتل القيادي في الكتيبة يزيد جعايصة المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل عدة مدنيين برصاص رجال أمن السلطة.