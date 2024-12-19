العميد فرح تابع سير العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني لرفع الأنقاض في حي الجلاحية ببلدة الخيام

تابع المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، سير العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، لرفع الأنقاض في حي الجلاحية ببلدة الخيام، دون التمكن خلال ساعات النهار من العثور على أي مفقودين. وستستكمل غداً عمليات البحث والمسح الميداني الشامل إلى حين العثور على جميع المفقودين.

واشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، الى أن "إثر بلاغ ورد إلى غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني حول العثور على أشلاء شهيد في بلدة البياضة - قضاء صور، عمل عناصر الدفاع المدني على نقل الأشلاء إلى براد في بلدة كفرا، حيث ستجرى فحوصات DNA للتحقق من هوية الشهيد">