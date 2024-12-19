"حزب الله" دان العدوان على اليمن: العدو الصهيوني سرطان يهدد الأمة ويوقفه الصمود والمقاومة

أعرب "​حزب الله​" في بيان، عن إدانته بشدّة "العدوان الصّهيوني الأميركي الجديد على ​اليمن​، الّذي استهدف منشآت مدنيّة، في انتهاك صارخ لكلّ الأعراف والقوانين الدّوليّة والإنسانيّة"، مشدّدًا على أنّ "هذا العدوان يشكّل إمعانًا بالوحشيّة الصّهيونيّة، واستكمالًا للحرب المفتوحة على شعوب أمّتنا العربيّة والإسلاميّة، وبخاصّة فلسطين ولبنان وسوريا".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا الاعتداء الصّارخ على الأراضي اليمنيّة جاء نتيجة فشل العدو في تحقيق أهدافه الاستراتيجيّة، على جبهات محور المقاومة كافّة، وعجزه عن مواجهة الضّربات اليمنيّة الدّقيقة الّتي كشفت هشاشة منظومته الأمنيّة والعسكريّة"، داعيًا شعوب الأمم الحرّة وقوى المقاومة إلى "التّكاتف والوحدة في مواجهة هذا العدوان المستمر على شعوبنا".

وأكّد الحزب أنّ "العدو الصّهيوني سرطان يهدّد الأمّة بأسرها، ولن يوقفه إلّا المزيد من الصّمود والمقاومة"، مجدّدًا "تضامنه الكامل مع الشّعب اليمني الشّقيق"، ومعلنًا "ثقته الرّاسخة أنّ هذا الشّعب المجاهد والأبي سيواصل طريق الصّمود والمقاومة مع قيادته الحكيمة الشّجاعة، لصدّ العدوان".