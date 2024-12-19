طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بـ"حماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن"، معتبرا أن "الحياة المشتركة للشعب السوري بتنوع انتماءاته هي الضامن لاستقرار سوريا وأمنها".
ودعا لـ"مشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة واحترامها العلاقات مع دول المنطقة، كما دعا لخروج إسرائيل من الأراضي السورية ونعرب عن خيبة أملنا من الصمت الدولي حيال اعتداءاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الايراني: نطالب بحماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.