الرئيس الايراني: نطالب بحماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن

طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بـ"حماية الممتلكات والبعثات الإيرانية في سوريا وتلك مسؤولية من يحكمون دمشق الآن"، معتبرا أن "الحياة المشتركة للشعب السوري بتنوع انتماءاته هي الضامن لاستقرار سوريا وأمنها".

ودعا لـ"مشاركة كل الأطياف في الحكومة السورية المقبلة واحترامها العلاقات مع دول المنطقة، كما دعا لخروج إسرائيل من الأراضي السورية ونعرب عن خيبة أملنا من الصمت الدولي حيال اعتداءاتها".