قائد الجيش بحث بالأوضاع العامة مع عدد من النواب وسفيرَي مصر والنروج

التقى قائد الجيش اللّبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السّفيرة النّروجيّة Hilde Haraldstad، كما استقبل السّفير المصري علاء موسى، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.
كذلك التقى أعضاء تكتّل "التّوافق الوطني" النّواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي، وعدنان طرابلسي. واستقبل أيضًا النّائبَين فريد هيكل الخازن وغسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.
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