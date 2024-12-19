قائد الجيش بحث بالأوضاع العامة مع عدد من النواب وسفيرَي مصر والنروج

التقى قائد الجيش اللّبناني العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، السّفيرة النّروجيّة Hilde Haraldstad، كما استقبل السّفير المصري علاء موسى، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة.

كذلك التقى أعضاء تكتّل "التّوافق الوطني" النّواب: فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي، وعدنان طرابلسي. واستقبل أيضًا النّائبَين فريد هيكل الخازن وغسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.