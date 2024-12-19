"هآرتس": الجيش يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري

افادت صحيفة "هآرتس"، بأن "الجيش يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري"، مشيرة الى أن "الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية".

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