غوتيريس: الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا يجب أن تتوقف

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى إن الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، ويجب أن تتوقف.

ولفت غوتيريس الى ان الأمم المتحدة تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا، ويجب أن يكون الانتقال شاملا وموثوقا وسلميا.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة المحامية المكسيكية كارل كوينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.