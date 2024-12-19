نتانياهو: بعد حماس وحزب الله والاسد الحوثيون تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى ان "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق اليمن"، مضيفا اننا "هاجمنا أهداف الحوثيين ردا على هجماتهم المتكررة على أهداف مدنية بإسرائيل".
واعتبر أن "الحوثيين يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا". ورأى أن "بعد حماس وحزب الله ونظام الرئيس السوري السابق بشار الاسد، فإن الحوثيين تقريبا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني".
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