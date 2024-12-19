عناية عز الدين دعت الى التركيز على وضع خطة لبناء حلقة تنمية متكاملة‎ ليحصل المواطن على غذائه بكرامه

دعت المنسقة الوطنية للنظم الغذائية رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الحكومة اللبنانية النائب الدكتورة عناية عز الدين الى ضرورة التحرك السريع من اجل وقف انتهاكات العدو الإسرائيلي المستمرة على الرغم من التزام لبنان بهذا الاتفاق واضافت اننا اليوم امام اختبار لمدى قدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقرارات الدولية على حماية الجنوب وإلزام اسرائيل بوقف الانتهاكات.

‎كلام عز الدين جاء خلال افتتاحها للجلسة الحوارية الثانية ضمن سلسلة اجتماعات دورة حوارات العام ٢٠٢٤ حول التحول في النظم الغذائية في لبنان. الجلسة التي حملت عنوان : تعديل مسار النظام الغذائي بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب حضرها وزير الصناعة جورج بوشيكيان وممثلون عن وزارات الاقتصاد والصحة والبيئة والزراعة والشؤون الاجتماعية وعن منظمات الامم المتحدة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاءالعالمي والأمم المتحدة للمرأة ومنظمات دولية.

‎وعرضت عز الدين لتجربتها كمنسقة وطنية للنظم الغذائية وفريقها خلال فترة النزوح فيما له علاقة بالأمن الغذائي والنظام الغذائي، وتحدثت عن الأسس التي يفترض اعتمادها في مرحلة ما بعد الحرب والتعافي خاصة في الجنوب والبقاع والتي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار معالجة تحديات ما بعد الحرب وأبرزها : زيادة نسبة الفقر وفقدان فرص العمل وتدمير البنى التحتية والخلل على مستوى توزيع الغذاء والقدرة علي الحصول عليه.

‎وأكدت عز الدين ان الهدف الذي يجب التركيز عليه هو وضع خطة لبناء حلقة تنمية متكاملة حول مسار النظام الغذائي والتغذوي يسمح بتأمين بيئة اجتماعية اقتصادية تسمح للمواطن بالحصول على غذائه بكرامة

‎وحثت على التوقف عن التعاطي مع الامن الغذائي بطريقة تقليدية.

وطالبت المشاركين تقديم تصور كل قطاع لمسألة النظم الغذائية من اجل البناء على القواسم المشتركة وصولا إلى توحيد الرؤية والعمل على اساس الشراكة بما يضمن الاستخدام الذكي للموارد وبما ينسجم مع المسارات الخمسة التي تتضمنها الوثيقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي.

‎واكدت أهمية توثيق التجربة اللبنانية في مسألة الامن الغذائي سواء اثناء الحرب او في مرحلة التعافي لتتم مشاركتها مع دول العالم وتبادل التجارب على المستوى الدولي.

‎تجدر الاشارة انه تم الإستماع الى تجارب القطاعات المعنية بالأمن الغذائي المشاركة في اللقاء وتم التوافق على تنسيق الجهود لتقديم ملخص حول كيفية تعاطي لبنان تجاه الامن الغذائي في اوقات الأزمات والحروب كمقدمة لوضع تقرير وطني ستتم مشاركته محليا ودوليا