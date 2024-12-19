جمعية تجار محافظة النبطية نظمت وقفة احتجاجية للتسريع بدفع التعويضات

نظمت جمعية تجار محافظة النبطية وقفة احتجاجية في سوق الوسط التجاري لمدينة النبطية الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية، وذلك لرفع الصوت ومطالبة الحكومة اللبنانية والادارات المعنية للتسريع بدفع التعويضات على المؤسسات والمصانع والمحالاني التجارية والمهن الحرة والصيدليات ومربي الدواجن والنحل والمواشي والتعويض على المحتويات، وذلك لما فيه مصلحة باعادة العجلة الاقتصادية على مساحة الجنوب.

واعلن امين عام الهيئات الاقتصادية في لبنان نقولا شماس خلال القائه كلمة باسم رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، "تضامن الهيئات الاقتصادية في لبنان الى جانب تجار محافظتي النبطية والجنوب"، مؤكدا أن "النبطية ستقف شامخة مجددا، ومن هنا نطالب بان تتحرك الدولة، واول مطلب نعلنه من هنا ان تحضر الدولة اللبنانية على الارض فليس من المعقول ان الاهالي عادوا من اول يوم بنداء من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعادوا بكل اعتزاز وعنفوان ولكن نجد ان الدولة ما زالت غائبة والنبطية وسائر المناطق المنكوبة لم تعد قادرة ان تنتظر اكثر".

أما النائب هاني قبيسي، فلفت الى أننا "نلتقي اليوم لنؤكد أن حجم المعاناة كبير على المستوى الاقتصادي والمعيشي، ولابد لنا أن نوجه تحية للشهداء وللجرحى الذين افتدوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الجنوب". وحيّا "بيروت ولكل المناطق التي استقبلت اهلنا على مساحة لبنان راعية مهتمة بكل شؤونهم خلال نزوحهم القسري جراء الحرب الهمجية".