شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمريكي بإنضمام دولة جديدة في مواجهة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر إعلان من الولايات المتحدة الأمريكية بإنضمام دولة جديدة إلى تحالف حماية الإزدهار الذي تقوده واشنطن ضد جماعة الحوثي، ردا على معاودتها التصعيد باستئناف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بدعوى "دعم فلسطين واسناد غزة".

كشف هذا بيان مقتضب لوزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، أعلنت فيه تنفيذ مناورة جوية مع القوات الفرنسية في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية " CENTCOM": "تتدرب القوات الجوية الأميركية والفرنسية معًا خلال Agile Thunderdome، وهو تمرين مشترك ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

مضيفة في تغريدة على منصة "إكس": "يتيح التعاون الدولي، مثل هذا، للحلفاء والشركاء الاستفادة من خبرات وموارد بعضهم البعض، مما يعزز التكامل الشامل وفعالية العمليات".

يأتي هذا بعد أن أعلنت جماعة الحوثي مهلة لاستئناف الحرب وهجماتها على إسرائيل والسفن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بدعوى "دعم فلسطين واسناد غزة".

وهددت جماعة الحوثي، بقلب الطاولة على الجميع، ردا على قرار الولايات المتحدة الامريكية تصنيفها "منظمة إرهابية"، على خلفية هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي بدعوى "دعم المقاومة الفلسطينية".

