شكرا لقرائتكم خبر عن عقب أيام من نجاح هذا الإتفاق بين الشرعية والحـ.وثيين...انتشار كبير لهذه القوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عن وجود انتشار امني واسع في شوارع واحياء مدينة تعز الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية

وأكدت المصادر ان قوات الطوارئ بشرطة تعز نفذت انتشار واسع لحفظ الأمن والاستقرار خلال شهر رمضان المبارك

ويأتي هذا الانتشار عقب أيام من قبول الشرعية بعبور السيارات والمركبات على مدى 24 ساعة بطريق جولة القصر - الكمب - حوض الأشراف بمحافظة تعز



كانت هذه تفاصيل خبر عقب أيام من نجاح هذا الإتفاق بين الشرعية والحـ.وثيين...انتشار كبير لهذه القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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