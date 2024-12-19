الداخلية العراقية: العراق يباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين الفارّين قبل أسبوعين إلى بلدهم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تباشر اليوم الخميس بإعادة الجنود السوريين الذين فرّوا من الجبهة قبل أسبوعين، إلى بلدهم عن طريق البرّ بعد تنسيق العمل مع حكام سوريا الجدد.
واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إن "الجهات المختصة العراقية تباشر اليوم الخميس بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم بعد أن عملت على تنسيق العمل مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال"، عبر منفذ القائم الحدودي الذي دخلوا منه.
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