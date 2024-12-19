جريحان في حادث سير في بخعون - الضنية

اصيب شخصان بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام سيارتين على بولفار مرشد الصمد بجانب سوبرمركت ابو السعود في بلدة بخعون - الضنية. وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ و الاغاثة على اسعافهما و نقل احدهما الى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج، بينما جرت معالجة الآخر ميدانيا.

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