استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور مع وفد، يرافقهم محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وعرض معهم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء البيسري استقبل الشيخ قدور ومحافظ بعلبك - الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.