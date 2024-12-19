الجيش أعاد فتح طريق البداوي الدولي بعد قطعها على خلفية توقيف شخص

أعادت وحدات من الجيش فتح طريق البداوي الدولي بعدما قطعها عدد من المواطنين في الاتجاهين باطارات السيارات المشتعلة، عند محطة الاكومة للمحروقات، احتجاجاً على توقيف احد ابناء المنطقة من قبل الاجهزة الامنية.
وشهدت الطريق المذكور زحمة خانقة قبل ان تعود حركة السير الى طبيعتها امام المواطنين.
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