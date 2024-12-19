شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. إصابة 31 شخصًا بينهم 5 أطفال في تصادم قطارين والان نبدء بالتفاصيل

حوادث القطارات في روسيا

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ضحايا حوادث القطارات

ركاب القطار

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السكك الحديدية الروسية، إصابة 31 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث تصادم قطار ركاب بقطار بضائع، في مورمانسك، بسانت بطرسبرج.ونقل 14 شخصًا إلى المستشفى، أربعة منهم في حالة حرجة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وبلغ عدد القتلى في الوقت الحالي شخصين، فيما ذكرت الهيئة أنها السكك الحديدية الروسية ستبذل قصارى جهدها لتزويد عائلات الضحايا بالدعم اللازم.كما أنها على استعداد لتقديم العلاج وإعادة التأهيل مجانا للركاب المصابين في مرافقها الطبية".وذكرت الهيئة أن الشركة ستدفع 2 مليون و200 ألف روبل لأقارب الضحايا.كما أعلن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس، عن وفاة شخصين في حادث تصادم قطارين بالمقاطعة، فيما يقدم الأطباء المساعدة اللازمة للعديد من الركاب.وقالت وزارة الطوارئ الروسية لـ "سبوتنيك" إن 14 شخصًا أصيبوا في الحادث، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.وكان قطار ركاب على متنه 326 راكبًا يحمل رقم 11 من مدينة مورمانسك إلى بطرسبرج، اصطدم بقطار شحن للبضائع.وأدى هذا إلى خروج بعض المقطورات عن المسار وانقلاب 3 عربات، وكانت درجة الحرارة في منطقة الحادث 25 درجة تحت الصفر.وعُلقت حركة المرور في الموقع، فيما فتحت إدارة تحقيقات النقل في مورمانسك تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.