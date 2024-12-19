المدير الاقليمي بالبنك الدولي وضع بوصعب في اجواء اعداد التقرير المتعلق بكلفة الحرب على لبنان اقتصادياً

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي السيد جان كريستوف كاريه الذي وضع بو صعب في اجواء اعداد التقرير المتعلق بكلفة الحرب على لبنان اقتصادياً وكذلك كلفة اعادة الاعمار، كما وتم البحث في مشاريع البنك الدولي لدعم الطاقة والشأن المالي والزراعي والبالغة قيمتها 750 مليون دولار اميركي في مرحلة اولى على ان تستتبع في مرحلة ثانية بمشاريع لدعم ملف ازالة الردم من جراء الحرب واعادة بناء البنى التحتية ودعم الاكثر فقراً لاعادة بناء منازلهم بقيمة 250 مليون دولار.

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