شكرا لقرائتكم خبر عن المرور السعودي يعلن أبرز 3 أسباب للحوادث المرورية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في في منطقة مكة المكرمة.
أسباب الحوادث
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) في أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ؛ من أبرز مسببات الحوادث المرورية في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف.
إجراءات الأمان
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.
محمد يوسف
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