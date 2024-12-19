شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تعاملات بـ84.9 مليار جنيه.. بورصة مصر تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.230 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 84.9 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.08 % ، ليصل إلى مستوى 30526.71 نقطة.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.11 % ، مسجلًا مستوى 8410.64 نقاط.وهبط مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.05 % ، لينهي التعاملات عند 11532.93 نقطة.