تكنولوجيا: OnePlus Buds Pro 3 يحصل على لون أزرق جديد يتماشى مع OnePlus 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما يتم إطلاق OnePlus 13 في يناير 2025 للأسواق العالمية، لن يكون المنتج الجديد الوحيد الذي ستكشف عنه OnePlus. أعلنت الشركة الصينية عن تحديث لسماعات الأذن الرائدة OnePlus Buds Pro 3، التي ستتوفر بلون جديد.

تم الإعلان عن OnePlus Buds Pro 3 لأول مرة في أواخر أغسطس، مع تصميم مُعاد وتحديثات متعددة. عند الإطلاق، كانت السماعات متوفرة بلونين فقط، هما Midnight Opus وLunar Radiance.

ولكن الآن، أكدت OnePlus أن السماعات ستحصل على لون جديد سيتم إطلاقه بالتوازي مع OnePlus 13. لا داعي للانتظار حتى يناير لرؤية اللون الجديد، فقد كشفته OnePlus بالفعل في المواد التسويقية لحدث الإطلاق الشتوي.

اللون الجديد، الذي يُدعى Sapphire Blue، سيتبع نفس النمط المزدوج الذي توفره الألوان الأخرى، مع سيقان فضية مصقولة ورأس أزرق مع أطراف أذن متطابقة. كما تظهر العلبة بمزيج من اللونين الأزرق والفضي.

اختارت OnePlus هذا اللون خصيصًا ليتناغم مع متغير ألوان Midnight Ocean لهاتف OnePlus 13، مما يعكس تنسيق الألوان بين الجهاز والسماعات. الألوان الأخرى لـ OnePlus 13 تتماشى بالفعل مع الألوان الحالية لـ OnePlus Buds Pro 3.

بخلاف اللون الجديد، من المتوقع أن تحافظ سماعات OnePlus Buds Pro 3 على جميع الميزات التي توفرها الألوان الأخرى مثل Bluetooth 5.4 مع دعم Bluetooth Multipoint، دعم برنامج الترميز LHDC 5.0، مقاومة الغبار والرذاذ IP55، والصوت المكاني مع تتبع الرأس، وعمر بطارية يصل إلى 43 ساعة.

من المرجح أن يحتفظ السعر عند 179.99 دولارًا، على الرغم من أن OnePlus تبيع حاليًا السماعات بسعر 119.99 دولارًا بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لتأسيسها.

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