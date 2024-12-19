شكرا لقرائتكم خبر عن صناع التأثير.. خبيرة بالفيفا تؤكد أن كأس العالم 2034 سيبهر العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت خبير الفيفا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هايدي بيها، أن كأس العالم 2034 الذي سيُقام في المملكة سيكون حدثًا مميزًا وعالميًا بكل المقاييس.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في ملتقى صناع التأثير بعنوان "فيفا.. تاريخ من تنظيم الأحداث الرياضية المؤثرة"، مسيرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تنظيم البطولات الرياضية، وتأثيرها الكبير على المستوى العالمي في تعزيز القيم الرياضية والتنمية المجتمعية.

وشهدت الجلسة مع هايدي بيها، مشاركة قائدة فريق أوروبا.

كأس العالم 2034 سيكون مذهلًا

قالت هايدي بيها: "كأس العالم 2034 في المملكة سيكون مذهلًا، إذ سيستضيف الحدث في مناطق رئيسية، تشمل جدة والرياض ونيوم والخبر، لتكون هذه النسخة جزءًا من تاريخ الفيفا.

ووصفت هذا الحدث بأنه سيكون فريدًا ومهمًا بالنسبة للفيفا.



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تقديم الأفضل في كرة القدم

وأشارت إلى ضرورة أن يسعى فيفا باستمرار لتقديم الأفضل في هذا المجال، وتحقيق أهدافه في تطوير كرة القدم العالمية.

تحدثت هايدي بيها أيضًا عن الدور البارز الذي يؤديه الاتحاد الدولي لكرة القدم في تنظيم كرة القدم على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن" فيفا" نجح في تجاوز الفروق الثقافية، وجعلت من كأس العالم حدثًا عالميًا يستضيفه دول مختلفة، بعد أن كان مقتصرًا على أمريكا الجنوبية في البداية.

وأوضحت ضرورة أن يسعى فيفا باستمرار إلى تقديم الأفضل في هذا المجال، وتحقيق أهدافه في تطوير كرة القدم العالمية.

تناولت الجلسة الحوارية "محتوى الألعاب الإلكترونية في المنصات.. فن وصناعة"، دور الألعاب الإلكترونية في تشكيل الثقافة الرقمية، وكيفية تطوير هذه الصناعة لتصبح فنًا يتجاوز حدود الترفيه التقليدي.

الجلسة عُقدت ضمن فعاليات ملتقى صناع التأثير، بمشاركة نخبة من المختصين.



المرأة تقهر الصعوبات والتحديات

واستعرضت الجلسة أبرز التحديات والفرص التي يواجهها المحترفون في هذا القطاع.وأكد المتحدثون الدور المحوري للألعاب الإلكترونية في تعزيز الثقافة الرقمية، وفتح آفاق جديدة للمواهب السعودية في هذا المجال.

نظم ملتقى "صناع التأثير"، المقام في الرياض خلال الفترة من 18 - 19 ديسمبر الحالي جلسة حوارية بعنوان "نماذج نسائية يتصدرن المشهد".

استضاف فيها متسابقة أكاديمية الفورمولا 1 آمنة القبيسي، وخبيرة القطاع الرياضي رشا الخميس، وبطلة كأس العالم والحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية كارلي لويد.