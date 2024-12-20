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قائد "قسد": المقاتلون الأكراد سيغادرون سوريا بحال التوصل لوقف إطلاق نار مع تركيا

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لفت القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، إلى أنّ "المقاتلين الأكراد الّذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشّرق الأوسط لدعم القوّات الكرديّة السّوريّة، سيغادرون إذا تمّ التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في المواجهة مع تركيا شمال البلاد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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