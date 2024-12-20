لفت القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، إلى أنّ "المقاتلين الأكراد الّذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشّرق الأوسط لدعم القوّات الكرديّة السّوريّة، سيغادرون إذا تمّ التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في المواجهة مع تركيا شمال البلاد".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد "قسد": المقاتلون الأكراد سيغادرون سوريا بحال التوصل لوقف إطلاق نار مع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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