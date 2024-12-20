مرسوم لبوتين يسمح بسداد ثمن الغاز عبر شركات إئتمانية روسية إلى جانب "غازبروم بنك"

أصدر الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، مرسومًا يسمح للمشترين الأجانب للغاز الرّوسي بتسديد مدفوعاتهم بالرّوبل، عبر شركات إئتمانيّة روسيّة إلى جانب "غازبروم بنك".

وأوضح المرسوم أنّ "حتّى 1 نيسان 2025، يُعتبر التزام المشتري الأجنبي بسداد ثمن الغاز الطّبيعي على أنّه قد تمّ بشكل صحيح، إذا تمّ تحويل الأموال بالروبل إلى حساب يفتحه المصدّر الرّوسي في مؤسّسة ائتمانيّة روسيّة بالرّوبل الرّوسي".

وكان بوتين قد وقّع مرسومًا في بداية الشّهر الحالي، لتحديث إجراءات مدفوعات الغاز الرّوسي من قبل المشترين الأجانب، وسمح للشّركات الأجنبيّة بدفع ثمن الغاز بشكل غير مباشر من خلال "غازبروم بنك".

يُذكر أنّ في 21 تشرين الثّاني الماضي، فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على "غازبروم بنك"، الّذي تتمّ من خلاله معالجة المدفوعات الأجنبيّة مقابل الغاز والنفط الرّوسيَّين.