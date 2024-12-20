أشار المتحدّث الرّسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، إلى أنّ المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى محادثةً مع الرّئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بحثا خلالها بـ"قضايا السّياسة الأمنيّة في أوروبا".
ولفت إلى أنّهما أكّدا أنّ الصّراع في أوكرانيا "مستمر لفترة طويلة للغاية، وأنّ من المهم السّير على الطّريق المؤدّي إلى سلام عادل ومنصف ومستدام في أقرب وقت ممكن".
يُذكر أنّ ترامب كان قد أكّد في وقت سابق، أنّ حلّ الأزمة الأوكرانيّة سيكون إحدى أولويّات إدارته، لكنّه ألمح إلى أنّه يعتزم العمل على هذا الملف قبل تولّيه منصبه رسميًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الألمانية: ترامب وشولتس أكدا أهمية الوصول لسلام عادل في أوكرانيا بأقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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