شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدرس تحسين تجربة يوتيوب لهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تحسين تجربة يوتيوب لتناسب نسب الشاشة الأكبر، كما تم تحسين التطبيق حاليًا للوضع الرأسى، فإذا كنت ترغب فى التدوير إلى الوضع الأفقى، فستجد أن الوضع الأفقى هو فى الأساس الوضع الرأسى، ولكن مع التدوير.

ولكن مع التجربة الحالية، تظهر تحديثات القناة فى الصف العلوى بينما توجد خلاصة الاشتراك أسفلها، فالمظهر الحالى مزدحم إلى حد ما، فى حين توجد بعض المساحة البيضاء الضائعة أفقيًا.



ومع تطبيق YouTube v19.50.36، تختبر جوجل بعض التغييرات المفيدة فى واجهة المستخدم للوضع الأفقى، فقد تم رصد التغيير على هاتف قابل للطي، ولكن من المفترض أن يكون متاحًا أيضًا للأجهزة اللوحية عند إطلاقه.

يعمل التصميم الجديد على تحسين وضع موجز الاشتراك، بينما تظهر تحديثات القنوات على شريط التنقل الأيسر، وتظهر مقاطع الفيديو فى العمود الثاني.

كما تم إصلاح حجم الصورة المصغرة للاستفادة من المساحة البيضاء المهدرة وجعل واجهة المستخدم أسهل فى التنقل، كما أصبح عرض القناة أكثر وضوحًا الآن.

بفضل التغييرات، أصبح لديك المزيد من المعلومات على الشاشة فى الاتجاه الأفقى وتبدو بشكل عام أفضل وأكثر وضوحًا، فى الوقت الحالى، يتم اختبار هذا التصميم الجديد، لذا لم يتم إصداره رسميًا وليس لدينا تفاصيل حول موعد إصداره.