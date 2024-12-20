شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط آبل للأجهزة القابلة للطى: آيفون وآيباد بتصاميم مبتكرة قيد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة آبل لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل على تطوير منتجات جديدة ستكشف عنها خلال السنوات القليلة المقبلة، وبينما تركز آبل حاليا على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، يتوقع أن تحدث الأجهزة القابلة للطى نقلة نوعية فى استراتيجيتها بدءًا من عام 2026.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تعمل آبل على تطوير هاتف آيفون قابل للطى، يتميز بشاشة أكبر من شاشة iPhone 16 Pro Max المتوقع إطلاقه فى عام 2026، ويعد هذا التحول خطوة جريئة للشركة التى طالما تمسكت بتصاميمها التقليدية، مما يجعل دخولها إلى عالم الأجهزة القابلة للطى بداية جديدة فى هذا المجال.

لكن آبل لا تتوقف عند الآيفون فقط؛ فالتقرير ذاته يشير إلى خطط لإطلاق جهاز مبتكر يجمع بين الآيباد والماك، مع شاشة ضخمة بحجم 19 بوصة عند فتحه، حيث يتوقع أن ترى النسخة الأولى من هذا الجهاز النور فى عام 2026، بينما قد يتأخر إطلاق الإصدار القابل للطى من الآيباد حتى عام 2028.

ويأتى دخول آبل إلى سوق الأجهزة القابلة للطى فى وقت متأخر مقارنة بمنافسيها مثل سامسونج وجوجل، لكن الشركة تسعى لتعويض هذا التأخير بتقديم منتجات مميزة ومبتكرة، ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عاما محوريا لآبل، حيث تخطط لإطلاق iPhone 17 Air، بالإضافة إلى إصدار iPhone SE 4، الذى قد يكون الخيار الأكثر سهولة واقتصادية للمستهلكين لدخول عالم الذكاء الاصطناعي.