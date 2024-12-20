شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر الترجمة المباشرة لـCopilot Plus على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

تستعرض شركة Microsoft الترجمة المباشرة على أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus التى تعمل بمعالجات Intel وAMD، ويتم طرح الميزة الآن لمستخدمى Windows 11 Insider فى قناة Dev، مما يسمح للمستخدمين بترجمة الصوت من أكثر من 44 لغة إلى ترجمات باللغة الإنجليزية.

وتعمل الترجمة المباشرة، التى تم إطلاقها فى البداية على أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus التى تعمل بنظام Qualcomm، مع أى صوت يتم تشغيله عبر جهاز كمبيوتر Copilot Plus، سواء كان قادمًا من مقطع فيديو على YouTube أو مؤتمر فيديو مباشر أو تسجيل.

وإذا كان الصوت بلغة مدعومة، فسيعرض Windows 11 ترجمات فى الوقت الفعلى باللغة الإنجليزية، ويمكن للميزة حاليًا الترجمة من الإسبانية والفرنسية والروسية والصينية والكورية والعربية والمزيد.

وبدأت شركة Microsoft فى جلب المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعى تدريجيًا إلى أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus التى تعمل بمعالجات Intel وAMD، وفى وقت سابق من هذا الشهر، بدأت Microsoft فى اختبار Recall، الذى يلتقط لقطات من نشاطك على جهاز كمبيوتر Copilot Plus ويتيح لك استدعاء ذكريات معينة، على الأجهزة التى تعمل بمعالجات Intel وAMD.

كما تقوم Microsoft أيضًا بطرح تحديث للترجمة المباشرة على أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus المجهزة بـ Qualcomm، حيث يمكن الآن لمستخدمى Windows 11 Insider فى Dev Channel ترجمة لغات محددة إلى اللغة الصينية المبسطة.