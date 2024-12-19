شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تدفع النمو السكاني في أمريكا لأعلى معدل منذ 23 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

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هجرة متصاعدة

الدمام - شريف احمد - دفعت الهجرة إلى الولايات المتحدة في 2024 النمو السكاني في البلاد إلى أسرع معدل منذ 23 عاما، فيما تخطى تعداد السكان 340 مليون نسمة، حسبما ذكر مكتب التعداد الأمريكي اليوم الخميس.وبحسب تقديرات السكان السنوية فمعدل النمو السكاني البالغ 1% في العام الجاري هو الأعلى منذ 2001، وجاء في تناقض واضح مع النسبة الأدنى البالغة 2ر0 % في 2021 في ذروة قيود الوباء على السفر إلى الولايات المتحدة.وازدادت الهجرة العام الجاري بواقع 8ر2 مليون شخص، ويرجع ذلك جزئيا إلى طريقة جديدة في الإحصاء تضيف الأشخاص الذين تم إدخالهم البلاد لأسباب إنسانية.وشكل صافي الهجرة الدولية 84 % من زيادة تعداد سكان البلاد بواقع 3ر3 مليون شخص بين عامي 2023 و2024.وفاقت أعداد المواليد أعداد الوفيات في الولايات المتحدة بحوالي 519 ألفا بين عامي 2023 و 2024، مما يعد تحسنا مقارنة بالانخفاض التاريخي في 2021 الذي وصل إلى 146 ألفا لكنه يقل كثيرا عن المعدلات المرتفعة التي شهدتها العقود الماضية.