شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 20 – 12 – 2024 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، بـ3 مواجهات نارية بين مودرن سبورت والبنك الأهلى، والجونة مع إنبى، وفاركو مع زد.

موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلى

يواجه فريق مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد نقطتين، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما دون أن يحقق أي فوز، سجل لاعبو البنك الأهلى 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

موعد مباراة الجونة وإنبى

يستدرج فريق الجونة في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق إنبى على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر لقاء دون أن يحقق أي فوز أو يسجل أي هدف حتى الآن واستقبلت شباكهم هدفا.

في المقابل، يحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

موعد مباراة فاركو وزد

يستقبل فريق فاركو في الثامنة مساء اليوم الجمعة، نظيره زد على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري nile لهذا الموسم.

يحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو فاركو 6 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق زد المركز التاسع برصيد 5 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء سجل لاعبو زد هدفين واستقبلت شباكهم هدفا.