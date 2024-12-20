شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد سيراميكا.. لعنة البدايات تواصل مطاردة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل السويسري كريستيان جروس مشواره في الولاية الثانية مع الزمالك، بنفس السيناريو الذى استهل به مشواره في الولاية الأولى، حيث تعادل في المرتين.

في المرة الأولى استهل جروس مشواره مع الزمالك بالتعادل، في ضربة البداية لولايته الأولى موسم 2018-2019 أمام بتروجت.

وفي الولاية الثانية أيضا تعادل معه فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.