شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: كولر كان يريد بقاء موديست وطلب رحيل قندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر مدرب عنيد ولا يقبل النصيحة وكان يريد استمرار انتوني موديست مع الأهلي رغم عدم تقديمه أي شيء.

وقال محسن صالح خلال حواره مع الإعلامى محمد الليثي في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2:"انتوني موديست اختيار مارسيل كولر ولم نناقش تعاقد الأهلي مع موديست وتم تلبية طلباته دون إبداء الرأي لأنه كان متمسكا بضمه".

وأضاف: "كولر وافق على صفقات الأهلي في الصيف ومن بينها صفقة يوسف أيمن، وتم عرضه عليه ووافق على ضمه ورحب به، والآن هو غير مقتنع به".

وأوضح: "كولر مدرب عنيد ولا يقبل النصيحة، وهو كان متمسكا باستمرار موديست مع الأهلي، ولكننا تمسكنا برحيله لأنه لم يقدم أي شيء للنادي، والاتهامات كانت تتجه نحونا".

وأضاف: "الأهلي أعلى من المدربين الأفارقة ويحتاج مدربا على أعلى مستوى، ومستواه يحتاج لمدرب بمواصفات خاصة، وفايلر مدرب كبير ولديه أفكاره ومعد على أعلى مستوى ولدي تحفظ عليه بأنه مدرب متعلق بأسرته وبيته أكثر من كرة القدم".

وأوضح محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالأهلي السابق، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي كانت ترى ضرورة استمراره مع الفريق لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة ولكن كولر تمسك برحيله، وقيد على معلول يتوقف على مستواه.

وقال: "أحمد القندوسي لاعب مميز يمتلك حلول كثيرة في الوسط الهجومي ولكن ليس له مكان محدد، ولكن كولر رفض استمراره لأنه لا يجيد الدفاع بشكل قوي وأن الأهلى يفقد لاعبا عندما يكون مدافعا".

وأضاف: "كولر طلب رحيل القندوسى والتعاقد مع لاعب آخر بمواصفات واضحة في وسط الملعب بدلا منه يدافع يهاجم، لذلك خرج القندوسى معارا للثقة في إمكانياته".

وعن على مهلول، قال محسن صالح: "على معلول دائما كان مؤثرا في كل مباريات الأهلي ويمتلك ميزة قوية وهي تمريراته العميقة المؤثرة بجانب الجانب الهجومي لديه، ولكن قيده في القائمة متوقف على حالته الطبية والبدنية ومستواه الفنية، فإذا استعادة مستوته بالتأكيد سيكون إضافة قوية".