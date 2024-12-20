شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: كولر مدرب متذبذب وغير مقتنع ببرامجه التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن صالح عضو لجنة التخطيط بالأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر مدرب متذبذب ويغير رأيه في اللاعبين ويجب عليه أن يحدد اللاعبين الذين لا يحتاجهم قبل نهاية الموسم للتخلص منه، وغير مقتنع ببرامجه التدريبية.

وقال محسن صالح خلال حواره مع الإعلامى محمد الليثي في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبى يجب أن يكون أفضل من وسام أبو علي، ولازم الاثنين يلعبوا فبالتالي لازم كولر يغير طريقة اللعب".

وأضاف: "مينفعش أجيب لاعب أجنبي بياخذ راتبه بالعملة الصعبة ويعقد على الدكة، ورضا سليم وبيرسي تاو قدما مستويات كبيرة ولكن تراجع مستواهم يعود للمدرب وهو كان مقتنع بهما بشكل قوي، فليس لدينا رفاهية التعاقد مع أجنبي ولا يشارك".

وأوضح: "كنت مقتنع 100٪ بإمكانيات رضا سليم وأنه لاعب الذي يحتاجه الأهلي، ولكن رأي المدير الفني هو الفيصل في التعاقد مع أي صفقة جديدة".

وتابع: "كولر مدرب متذبذب ولازم ياخد قرارات واضحة، ويجب أن يحدد كولر من الآن قائمة اللاعبين الذين لا يحتاجهم للتخلص منهم، واختلفت مع كولر في طريقة إدارته للتدريبات، لأنه يطبق فكره الأوروبي الذي لا يتماشى مع اللاعب المصري".

وأضاف محسن صالح: "الأهلي خسر السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين بسبب طول الإجازات التي حصل عليه اللاعبون قبلهما، ومش عارف أنام كويس منذ مباراة باتشوكا بسبب حزني على الخسارة".

وتابع: "وصول الأهلي لوقت إضافي وركلات ترجيح أمام باتشوكا دليل على قوة الأهلي، وكنت سأرفض أن يدخل كهربا ويلعب ركلة الجزاء، وتغييره وسام أبو علي خطأ جسيم لأنه كان كويس جدا وكهربا فنيا وبدنيا لا تسمح بمشاركته".