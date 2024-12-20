شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى: سيراميكا كان الأقرب للفوز على الزمالك.. والهدف ملغى ظلماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن أسفه لتعادل فريقه مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري.

تعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وقال الرمادي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "قدمنا مباراة قوية أمام فريق قوي مثل الزمالك، وكنا الأقرب لتحقيق الفوز، ولكن سوء الحظ حرمنا من ذلك".

وأضاف الرمادي: "أضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، وأعتقد أن هدف زميلنا زلاكا كان صحيحًا ولم يكن هناك تسلل".

وتابع المدير الفني لسيراميكا: "سأعمل مع الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة، وتحسين الأداء في المباريات المقبلة".

وأكد الرمادي على أهمية هذه النقطة التي حصل عليها الفريق، مشيراً إلى أنها ستكون دافعاً قوياً للاعبين لتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة.

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.