شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. مؤشرا البحرين يغلقان على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,000.61 بانخفاض قدره 4.71 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 782.38 بارتفاع قدره 2.90 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و457 ألفًا و365 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 981 ألفًا و686 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 77 صفقة.