كريدية عرض مع الهيئات الاقتصادية أوضاع قطاع الاتصالات والإنترنت ومتطلبات تطويره

أشاد رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللّبنانيّة الوزير السّابق ​محمد شقير​، خلال اجتماع عقدته الهيئات مع رئيس ومدير عام هيئة "اوجيرو" ​عماد كريدية​، في غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص للبحث في أوضاع ​قطاع الإتصالات​ و​الإنترنت​ ومتطلّبات تطويره والحفاظ على ديمومة الإنترنت في لبنان، بـ"الجهود الجبّارة الّتي قام بها كريدية على رأس "​أوجيرو​"، للإستمرار في تأمين الاتصالات والإنترنت للبنانيّين والقطاع الخاص اللّبناني، خصوصًا في زمن الأزمات والعدوان الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "القطاع الخاص اللّبناني مهتم جدًّا بإيجاد بدائل لخطوط إمداد الإنترنت الحاليّة للبنان، الّذي يعتبر أمرًا حيويًّا للقطاع الخاص" .

من جهته، أكّد كريديّة "أهميّة القطاع الخاص اللّبناني الّذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وضرورة إقامة شراكة حقيقيّة بين القطاعَين العام والخاص، كونه ركنًا أساسيًّا لتطوير الاقتصاد اللبناني ولبنان".

وتحدّث عن المهام الّتي قامت بها "أوجيرو" خلال العدوان، والتّصليحات الّتي نفّذتها للسنترالات وغرف وخطوط الإتصالات بعد الحرب، لافتًا إلى أنّ "استعمال الإنترنت الكثيف والكبير في لبنان، يدل على أنّ قطاع الإتصالات متطوّر". وإذ أشار إلى "بعض الإشكالات الّتي تحيط بموضوع تعاقد لبنان مع شركة "ستارلينك"، للحصول على الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعيّة، عرض "بعض الحلول لإيجاد بدائل مجدية عن خطَّي الإمداد الدّوليّين للبنان (الإنترنت)، منها مدّ خطّ سيادي عبر البحر يربط لبنان بأوروبا بشكل مباشر، وكذلك مدّ خطوط برّيّة عبر سوريا، وغير ذلك".

وتمّ الإتفاق بين الجانبين على استمرار التّواصل، لوضع ورقة من المقترحات تتضمّن حلولًا مجديةً لقطاعَي الإتصالات والإنترنت في لبنان.