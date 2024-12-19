الحلبي عرض مع وفد اليونسكو التعاون مع "الشراكة العالمية من أجل التعليم"

اجتمع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ مع وفد من مكتب "اليونسكو" الإقليمي برئاسة رئيسة قسم التّعليم في الدّول العربيّة ميسون شهاب، وتناول البحث متابعة موضوع تعاون لبنان مع "الشّراكة العالميّة من أجل التّعليم- G P E "، والتّنسيق القائم للاستجابة في حالات الطّوارئ، والعمل القائم راهنًا من أجل تحريك التّمويل عبر المتابعة مع المانحين والشّركاء.

واطّلع المجتمعون على المسح العملي للحاجات وتوجّهات الوزارة، انطلاقًا من خطّتها الخمسيّة والأولويّات الّتي حدّدتها للسّنوات المقبلة. كما كان عرض للمكوّنات الّتي تتطلّع الوزارة إلى بلوغها عبر خطّتها، ومنها دعم بناء الخبرات الوطنيّة، والسّعي إلى استقطاب تمويل استثنائي للتّربية في الظّروف الرّاهنة.

وشدّد الحلبي على "أهميّة سلوك الوزارة منذ تسلّمه المسؤوليّة، مسار الشّفافيّة والحوكمة الرّشيدة، والتزام لبنان الشّروط والأنظمة الّتي تحكم عمل الشّراكة العالميّة من أجل التّعليم، وخصوصًا لجهة قيادة الوزارة لمجمل مكوّنات القطاع التّربوي، والمضي قدمًا بكلّ جدّيّة في مسيرة الإصلاح والتّطوير؛ وخصوصًا تطوير المناهج التّربويّة وتأمين التّعليم للجميع استنادًا إلى الخطّة الخمسيّة للوزارة". وأكّد "أهميّة قيام اليونسكو عبر مكتبها الإقليمي بالتّنسيق وتوفير الدّعم التّقني لمشروع".

من جهة ثانية، عرض المجتمعون موضوع استراتيجيّة التّعليم الأخضر، ومسار الدّراسة المتعلّقة بتعليم اللّغات الأجنبيّة، واستراتيجيّة التّعلّم الرّقمي، والعناية بالبيئة.

كذلك اجتمع الحلبي مع ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل أيار، وتناول البحث متابعة المشاريع الّتي تدعمها اليونيسف في التّربية.