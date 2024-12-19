شركة مصر للطيران: استأنفنا اليوم رحلاتنا المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف دام ثلاثة أشهر

اعلنت شركة مصر للطيران، "اننا استأنفنا اليوم رحلاتنا المباشرة بين القاهرة وبيروت في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة بعد توقف دام ثلاثة أشهر".

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