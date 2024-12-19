اشار النائب فيصل كرامي، الى أن "هذه المرحلة تشبه المرحلة التي أسسنا فيها اتفاق الطائف وجمعنا السلاح وحلّينا الميليشيات وبدأنا بتأسيس الدولة ونحن أمام فرصة تاريخية على كل الأصعدة".
واكد في حديث لقناة الـLBC، أننا "امام فرصة تاريخية على كل الصعد والطائفة الشيعية بحاجة الى احتضان من الدولة والوقت مناسب للذهاب باتجاه بناء الدولة".
ولفت الى أن "الرؤية السعودية حول لبنان هو ما كنا نسعى اليه دائماً في لبنان من اصلاح وغيره، وهي تمثل تطلعات معظم الشعب اللبناني ولا إنماء وإعادة إعمار في لبنان من دون السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نحن امام فرصة تاريخية على كل الصعد والطائفة الشيعية بحاجة الى احتضان من الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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