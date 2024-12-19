كرامي: نحن امام فرصة تاريخية على كل الصعد والطائفة الشيعية بحاجة الى احتضان من الدولة

اشار النائب فيصل كرامي، الى أن "هذه المرحلة تشبه المرحلة التي أسسنا فيها اتفاق الطائف وجمعنا السلاح وحلّينا الميليشيات وبدأنا بتأسيس الدولة ونحن أمام فرصة تاريخية على كل الأصعدة".

واكد في حديث لقناة الـLBC، أننا "امام فرصة تاريخية على كل الصعد والطائفة الشيعية بحاجة الى احتضان من الدولة والوقت مناسب للذهاب باتجاه بناء الدولة".

ولفت الى أن "الرؤية السعودية حول لبنان هو ما كنا نسعى اليه دائماً في لبنان من اصلاح وغيره، وهي تمثل تطلعات معظم الشعب اللبناني ولا إنماء وإعادة إعمار في لبنان من دون السعودية".