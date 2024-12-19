افاد موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، عن "تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن غزة لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا محدودا بشأن حالة المفاوضات بخصوص صفقة التبادل".
ولفت الى أن "المفاوضين الإسرائيليين يواصلون المحادثات في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين والمبعوث الأميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن غزة لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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