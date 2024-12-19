"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن غزة لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف

افاد موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، عن "تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن غزة لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا محدودا بشأن حالة المفاوضات بخصوص صفقة التبادل".

ولفت الى أن "المفاوضين الإسرائيليين يواصلون المحادثات في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين والمبعوث الأميركي".