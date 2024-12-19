أعلنت "منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو)، "أنّها أجرت بالتّعاون مع وزارة الزراعة اللبنانية، تقييمًا سريعًا للاحتياجات في ظلّ تصاعد النّزاع في لبنان في أيلول 2024"، موضحةً أنّ "هذا التّقييم يهدف إلى تحديد نسبة الأُسر الزّراعيّة الّتي نزحت، وقياس التّأثير الأوّلي للأزمة على سبل العيش، للمساعدة في عمليّة اتخاذ القرار والاستجابة الإنسانيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ إجراء مقابلات هاتفيّة مع 4335 أسرة زراعيّة في 12 قضاءً ذات أولويّة في لبنان، هي: بعلبك، بنت جبيل، الهرمل، النبطية، حاصبيا، جزين، مرجعيون، راشيا، صيدا، صور، البقاع الغربي؛ وزحلة. وتمّ تنفيذ هذا البحث خلال فترة عشرة أيّام امتدّت من 23 تشرين الأوّل إلى 1 تشرين الثّاني 2024".
ولفتت ممثّلة المنظّمة في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا، إلى أنّ "المجتمعات الرّيفيّة قد استنفدت استراتيجيّات التّكيّف الخاصّة بها. إنّ استعادة وحماية سبل عيش صغار المزارعين ومربّي الماشية في المناطق المتضرّرة أمر بالغ الأهميّة، لتمكينهم من استعادة اكتفائهم الذّاتي بسرعة"، مؤكّدةً أنّ "تسليم المساعدات الزّراعيّة الطّارئة في الوقت المناسب، أمر حاسم للحفاظ على الإنتاج الغذائي المحلّي وزيادته، بما يتماشى مع الدّورات الموسميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "منظمة الأغذية والزراعة" أجرت تقييمًا سريعًا للاحتياجات بظل تصاعد النزاع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.