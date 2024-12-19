"منظمة الأغذية والزراعة" أجرت تقييمًا سريعًا للاحتياجات بظل تصاعد النزاع في لبنان

أعلنت "منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو)، "أنّها أجرت بالتّعاون مع وزارة الزراعة ال​لبنان​ية، تقييمًا سريعًا للاحتياجات في ظلّ تصاعد النّزاع في لبنان في أيلول 2024"، موضحةً أنّ "هذا التّقييم يهدف إلى تحديد نسبة الأُسر الزّراعيّة الّتي نزحت، وقياس التّأثير الأوّلي للأزمة على سبل العيش، للمساعدة في عمليّة اتخاذ القرار والاستجابة الإنسانيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ إجراء مقابلات هاتفيّة مع 4335 أسرة زراعيّة في 12 قضاءً ذات أولويّة في لبنان، هي: بعلبك، بنت جبيل، الهرمل، النبطية، حاصبيا، جزين، مرجعيون، راشيا، صيدا، صور، البقاع الغربي؛ وزحلة. وتمّ تنفيذ هذا البحث خلال فترة عشرة أيّام امتدّت من 23 تشرين الأوّل إلى 1 تشرين الثّاني 2024".

ولفتت ممثّلة المنظّمة في لبنان بالإنابة فيرونيكا كواترولا، إلى أنّ "المجتمعات الرّيفيّة قد استنفدت استراتيجيّات التّكيّف الخاصّة بها. إنّ استعادة وحماية سبل عيش صغار المزارعين ومربّي الماشية في المناطق المتضرّرة أمر بالغ الأهميّة، لتمكينهم من استعادة اكتفائهم الذّاتي بسرعة"، مؤكّدةً أنّ "تسليم المساعدات الزّراعيّة الطّارئة في الوقت المناسب، أمر حاسم للحفاظ على الإنتاج الغذائي المحلّي وزيادته، بما يتماشى مع الدّورات الموسميّة".